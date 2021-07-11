Строительство "Северного потока – 2" может быть завершено в августе

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Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг оценил срок готовности газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. (...) Сейчас уже завершены 98 процентов", – заявил специалист.

Варниг добавил, что трубопровод могут принять в эксплуатацию в 2021 году.

Ранее глава офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в Киеве считают возможным остановить работы над "Северным потоком – 2". Специалист назвал преувеличением сообщения о почти полной готовности трубопровода.