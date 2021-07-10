Замглавы офиса Зеленского Жовква не уверен в достройке "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa
В Киеве считают возможным остановить строительство "Северного потока – 2", сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы офиса президента Украины Игоря Жовквы.
"Северный поток – 2" все еще имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, – преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе", – заявил он.
Кроме того, Жовква высказал популярное у украинских политиков мнение: по словам, "Северный поток — 2" угрожает не только безопасности Украины, но и всем европейским странам, которые якобы станут зависимы от российского газа.
"Надо воспринимать это серьезнее, не исключено, что за этим проектом ("Северным потоком – 2". – Прим. ред.) последуют и новые проекты", – предположил он он.
Это не первое проявление желания остановить строительство газопровода украинскими властями. Они опасаются потери дохода от транзита российского газа через свою территорию.
На сегодняшний день строительство "Северного потока – 2" близко к завершению: в начале июня технически закончилась укладка первой нитки, ее готовят к заполнению газом. Вторую могут достроить за полтора–два месяца.
Российская сторона всегда отмечала, что "Северный поток – 2" – это коммерческий проект, который нельзя политизировать, а завершение его строительства будет выгодно в том числе и европейским странам.
Ранее в Германии назвали способы разрешения спора по "Северному потоку – 2". Уладить спор между Германией и Соединенными Штатами относительно "Северного потока – 2" можно путем предоставления Украине гарантий компенсации, когда она перестанет быть транзитной страной для российского газа.
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