В США осознают бессмысленность санкций против России – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Администрация Соединенных Штатов осознает, что санкционная политика в отношении России исчерпана, но инерция не позволяет Вашингтону отказаться от нее, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Исчерпанность и бессмысленность этой политики все более очевидна даже для тех, кто формулирует рекомендации относительно того, какой официальный курс на российском направлении должна проводить администрация в Вашингтоне", – сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Дипломат подчеркнул, что несмотря на "бесперспективность, бесполезность и безрезультатность" такой политики, в США продолжат "искать поводы" для новых антироссийских санкций.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что после встречи президентов России и США в Женеве политика антироссийских санкций Вашингтона никак не изменилась. В свою очередь помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Соединенные Штаты готовят новый пакет ограничительных мер против России.
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