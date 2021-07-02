Комитет конгресса США одобрил поправку о санкциях по "Северному потоку – 2"

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Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил поправку, аннулирующую указ американской администрации об отказе от санкций в отношении трубопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет ТАСС.
"Эта поправка аннулирует решение об отказе от санкций в отношении "Северного потока – 2" в 2022 финансовом году", – объяснила автор инициативы, демократ от штата Огайо Марси Каптур.
Отмечается, что поправку добавили в законопроект о выделении средств на деятельность Госдепартамента на следующий финансовый год. Изменение было одобрено единогласно.
Теперь текст законопроекта будет рассматривать Палата представителей полного состава и Сенат. После одобрений документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.
На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.
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