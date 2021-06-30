В Чехии назвали способ выбить стул из-под "Северного потока – 2"

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Западу необходимо найти вариант, при котором Украина не упадет в политическую и экономическую яму после запуска "Северного потока – 2", таким образом удастся выбить стул из-под проекта. Об этом чешский журналист Адам Черны написал в колонке для iRozhlas.

Он уточнил, что останавливать строительство газопровода недопустимо, так как подобное обернется исками с требованием возместить миллиарды долларов, потраченных на возведение "Северного потока – 2".

"Среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жесткие условия пользования им", – отметил Черны.

Журналист убежден, что подобное позволит связать "Северный поток – 2" с политическим контекстом и не даст России использовать газопровод для давления на Украину.

Он добавил, что Германия также могла бы связать его запуск с планами по поддержке энергетической независимости Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украина будет терять около 3 миллиардов долларов в год в результате запуска трубопровода "Северный поток – 2", поскольку это отрежет ее от поставок российского газа в Европу.

После власти Германии и Соединенных Штатов обсудили возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока – 2". Речь шла в том числе об инвестициях для строительства на территории страны электростанций.

