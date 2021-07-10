В Германии назвали способы разрешения спора по "Северному потоку – 2"

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Уладить спор между Германией и Соединенными Штатами относительно "Северного потока – 2" можно путем предоставления Украине гарантий компенсации, когда она перестанет быть транзитной страной для российского газа. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

Отмечается, что также рассматриваются варианты выделить Киеву со стороны Берлина средства на ремонт газовой сети страны и предложение о сотрудничестве в производстве водорода.

"Одним из решений может быть предложение Украине компенсации за утрату ею значения в качестве транзитной страны для российского газа", – говорится в публикации.

Ранее уже сообщалось, что власти Германии и Соединенных Штатов обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики из-за строительства "Северного потока – 2". В частности, речь шла об инвестициях для строительства электростанций на территории страны.

В свою очередь депутат бундестага, лидер "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла заявлял, что идея о компенсациях для Украины после запуска газопровода "Северный поток –2" является безумием.