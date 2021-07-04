Трамп оценил свою роль в затруднении строительства "Северного потока – 2"

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Экс-президент США Дональд Трамп высказался о своей роли в вопросе затруднения строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что Трамп выступил на митинге в штате Флорида в субботу, 3 июля. Он заявил, что действующая администрация во главе с президентом Джо Байденом не останавливает строительство российского газопровода.

"Он (Байден. – Прим. ред.) одобрил российский трубопровод в Европу", – подчеркнул Трамп.

Экс-президент США выразил мнение, что в свое время смог остановить строительство "Северного потока – 2".

"Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень (президент Байден. – Прим. ред.) немедленно дал ему зеленый свет", – отметил политик.

При этом Трамп заявил, что имел очень хорошие отношения с Владимиром Путиным.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.