Глава МИД Приднестровья заявил о невозможности объединить республику с Молдавией

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Молдавию и Приднестровье практически невозможно объединить, поскольку они имеют разные ценности и разную идентичность, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

"Очевиден водораздел между нашими обществами и нашими государствами. У нас разная идентичность. Молдова построила из своего государства второе румынское государство во всех смыслах", – сказал он.

По мнению Игнатьева, Кишинев делает все, чтобы создать напряжение между Молдавией и Приднестровьем. Он добавил, что тенденция в Молдове, которая продвигается действующей властью, означает полный и тотальный разрыв отношений с Приднестровьем.

"Руководство Молдовы должно признать, что если они определились со своим выбором, не спрашивая жителей Приднестровья, тогда им необходимо сесть за стол переговоров, подписать с нами мирное соглашение, признать друг друга взаимно и закрыть этот конфликт", – заметил он.

Также глава МИД непризнанной республики сообщил, что ситуация в Приднестровье после серии терактов остается напряженной, сохраняется желтый код опасности.

25 апреля в Приднестровье здание министерства государственной безопасности в Тирасполе обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы.