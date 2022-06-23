Глава МИД Приднестровья заявил о невозможности объединить республику с Молдавией

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Молдавию и Приднестровье практически невозможно объединить, поскольку они имеют разные ценности и разную идентичность, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.
"Очевиден водораздел между нашими обществами и нашими государствами. У нас разная идентичность. Молдова построила из своего государства второе румынское государство во всех смыслах", – сказал он.
По мнению Игнатьева, Кишинев делает все, чтобы создать напряжение между Молдавией и Приднестровьем. Он добавил, что тенденция в Молдове, которая продвигается действующей властью, означает полный и тотальный разрыв отношений с Приднестровьем.
"Руководство Молдовы должно признать, что если они определились со своим выбором, не спрашивая жителей Приднестровья, тогда им необходимо сесть за стол переговоров, подписать с нами мирное соглашение, признать друг друга взаимно и закрыть этот конфликт", – заметил он.
Также глава МИД непризнанной республики сообщил, что ситуация в Приднестровье после серии терактов остается напряженной, сохраняется желтый код опасности.
25 апреля в Приднестровье здание министерства государственной безопасности в Тирасполе обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы.
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