Арестович заявил, что ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов).

"Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно (на Херсонское направление. – Прим. ред.). Всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело", – сказал Арестович.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что утверждения Киева о том, что ВСУ готовят 60 тысяч боевиков для наступления на Херсон, являются ложью. Он также добавил, что российские военнослужащие всегда готовы побороть противника.

Накануне Стремоусов сообщил, что на херсонском направлении все остается без изменений. Регулярные контратаки украинских солдат немногочисленными группами разбиваются.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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