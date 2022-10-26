Стремоусов назвал ложью слова о накоплении 60 тыс боевиков ВСУ для наступления на Херсон

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Информация о том, что Киев готовит 60 тысяч боевиков для наступления на Херсон, является ложью. Об этом в своем телеграм-канале написал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов охарактеризовал информацию как "намеренный лживый вброс".

Он также подчеркнул, что российские военнослужащие всегда готовы побороть противника. При этом Стремоусов обратил внимание на большое количество добровольцев, вступающих в ряды российской армии.

До этого Минобороны России заявило об успешном отражении атак со стороны ВСУ. За сутки российские военные ликвидировали около 130 украинских боевиков. Тогда же были разбиты три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей противника.

Позже Стремоусов сообщил, что Херсонская область не будет сдана ВСУ. Он напомнил, что регион входит в состав России, а "РФ своих не бросает". В настоящее время Россия и Херсон действуют сообща.

Около 13:00 26 октября члены диверсионной группировки совершили нападение на Днепровское РОВД в Херсоне с целью забрать оружие. Отмечалось, что злоумышленники успели выстрелить из РПГ один раз. Тогда уточнялось, что в городе предприняты все меры для задержания диверсантов.

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