Глава Приморья уточнил данные о потерях морских пехотинцев в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что уточнил данные о потерях 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе боев за Павловку в Донецкой Народной Республике. По его словам, распространенная информация о потерях сильно преувеличена.

"Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. <...>. От них информация по поводу боев за Павловку такая: "Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях было опубликовано обращение от имени 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота к губернатору Приморского края, в котором говорится о больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в ДНР. В обращении морпехи попросили Кожемяко обратиться в Минобороны РФ для разбора ситуации.

Кожемяко, в свою очередь, поручил проверить сообщения о потерях, направив соответствующие запросы в военную прокуратуру и другие компетентные органы. При этом он не исключил, что информация о потерях может быть вбросом со стороны спецслужб Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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