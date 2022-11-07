Глава Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), которые распространяются в соцсетях. Об этом говорится в телеграм-канале правительства Приморья.

Кожемяко сообщил, что компетентным органам и в военную прокуратуру направили соответствующий запрос для выяснения ситуации. При этом он не исключил, что информация о потерях может быть вбросом со стороны спецслужб Украины.

Ранее в социальных сетях опубликовали обращение от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ к губернатору Приморского края, в котором говорится о больших неоправданных потерях в боях в районе Павловки в ДНР. В обращении морпехи попросили Кожемяко обратиться в Минобороны РФ для разбора ситуации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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