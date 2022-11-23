Продажи вина в формате онлайн стартуют в РФ с ноября 2023 года

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Эксперимент по онлайн-продаже российского вина стартует в столице и области 1 ноября следующего года, сообщает газета "Известия". Он продлится до 31 июля 2026 года.

Согласно постановлению российского правительства, приобрести алкоголь можно будет на сайте "Почти России". Однако доставка напитков не обещает быть быстрой – компания будет развозить алкоголь только спустя день после подтверждения заказа.

Дистанционный формат продаж одобрили в Минпромторге, а в Минфине отметили, что подобная инициатива поможет поддержать отечественного производителя. Воспротивились эксперименту представители Минздрава, так как алкоголь в обход законов смогут приобретать несовершеннолетние.

Основным автором инициативы онлайн-торговли вина выступил Минфин. Приобрести в дистанционном формате можно будет тихие, игристые и крепленые напитки.

"Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа", – объяснили в Минфине.

Согласно инициативе, покупатели обязаны подтвердить свой возраст с помощью двух вариантов: предоставить курьеру паспорт или воспользоваться Единой системой идентификации и аутентификации.

В сентябре гендиректор "Почты России" Максим Акимов уже информировал о том, что компания планирует начать эксперимент по дистанционной продаже российского вина.

Инициатива поможет получать самые популярные импортные товары из интернет-магазинов в несколько раз быстрее: они будут храниться в специальных зонах на территории России, а процедуру таможни проходить уже после заказа товара.

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