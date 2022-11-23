Эксперт прокомментировал эксперимент по продаже российского вина онлайн

Российское вино будут продавать онлайн. Эксперимент по его продаже в интернете запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Как сообщили СМИ, вино можно будет покупать на сайте "Почты России".

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников рассказал, будет ли рост продаж от такого нововведения. Эксперт также сообщил, какую долю на рынке занимают российские вина.

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