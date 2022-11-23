Два взрыва произошли в столице Израиля 23 ноября. В посольстве РФ заявили, что среди пострадавших в Иерусалиме не было россиян. В диппредставительстве прокомментировали, что они отслеживают ситуацию.

Израильская полиция полагает, что взрывные устройства могли привести в действие дистанционно. Первый взрыв произошел у центральной автобусной станции, а второй – в салоне общественного транспорта. Пока полиция рассматривает версию комбинированного теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.