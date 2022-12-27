Эксперт рассказала, сколько месяцев после родов держатся набранные килограммы

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Психолог Елена Мильто рассказала, сколько нужно времени, чтобы после родов ушли набранные килограммы. Она призвала родивших женщин набраться терпения и не спешить бороться с лишним весом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как отметила эксперт, организм матери во время беременности меняется естественным образом, поскольку ему нужно поддерживать новую жизнь внутри себя. По ее словам, тело начнет приходить в норму не ранее чем через девять месяцев после родов.

"Врачи называют еще одну значимую цифру, которую молодые мамы в погоне за идеальной фигурой, как до родов, игнорируют: шесть недель организм вообще лучше не трогать и дать возможность прийти в себя", – подчеркнула она.

Потребуется время на то, чтобы физическое и психологическое состояние нормализовалось после повышенной нагрузки, резюмировала специалист.

Ранее нутрициолог Анна Макарова перечислила ошибки худеющих. Бесполезными она назвала чистки организма, детокс- и монодиеты.

Эксперт рекомендовала желающим похудеть грамотно продумать свой рацион с небольшим дефицитом калорий. По словам эксперта, такой подход поможет предотвратить срывы.

Макарова призвала также адекватно оценивать свои возможности и ставить реально достижимые цели. Например, при весе в 110 килограммов не нужно рассчитывать на быстрое похудение до 80 килограммов.

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