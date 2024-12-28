Генпрокуратура РФ подтвердила новые предостережения за поддержку многоженства мусульман

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура России подтвердила, что прокуратуры Нижегородской, Свердловской областей и Москвы вынесли предостережения за поддержку противоречащего законодательству РФ многоженства, сообщает ТАСС.

Ранее источник агентства в ведомстве рассказал, что по поручению ГП вынесены предостережения нижегородской прокуратурой в адрес председателя совета улемов ДУМ региона Мунира Беюсова, прокуратурой Свердловской области – в адрес председателя ДУМ региона Артура Мухутдинова, столичной прокуратурой – в адрес главного редактора ИД "Медина" Дамира Мухетдинова.

Генпрокуратура выяснила, что эти люди распространяют высказывания, которые поддерживают и обосновывают правильность богословского заключения совета улемов ДУМ России, разрешающего многоженство, рассказал собеседник. Он уточнил, что такие заявления оскорбляют женщин, нарушают права детей, а также не соответствуют Конституции и законодательству РФ.

Совет ученых-богословов ДУМ РФ разрешил заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равноценного отношения мужа ко всем женам. Позже богословское заключение было отозвано из-за сведений в СМИ о том, что ГП призвала ее отменить.

Более того, член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов призвал проверить муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его слов о многоженстве и Деде Морозе. По мнению общественника, в заявлениях Аляутдинова есть проявление радикализма и агрессии.