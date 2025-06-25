Муфтий Москвы Аляутдинов опроверг информацию о курсах по многоженству

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Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов опроверг информацию о том, что муфтият проводит курсы по многоженству, передает РИА Новости.

Ранее в Москве были найдены листовки, призывающие пройти такое "обучение". Однако Аляутдинов отметил, что такие курсы в России не проводят.

"Эта акция – неумелая и неуклюжая попытка недоброжелателей посеять раздор между народами России, внести дестабилизацию в общество, очернить деятельность мусульманского духовенства", – заявил муфтий.

В конце декабря 2024 года в базе данных нижней палаты парламента появился законопроект против рекламы многоженства. Его разработала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Тогда правительство не поддержало инициативу, призвав ее доработать. Уже в апреле 2025 Останина подготовила поправки.

Останина заявляла, что многоженство противоречит законам и Конституции России. Кроме того, поскольку в стране невозможно заключить брак одновременно с несколькими людям, мужчины не регистрируют отношения и просто сожительство. Это нечестно не только по отношению к женщинам, но и к детям, рожденным в таких союзах.