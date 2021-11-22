Огромный елочный шар появится на Поклонной горе в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В столице на Поклонной горе завершается установка огромного елочного шара. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"Традиционно на Кутузовском проспекте в этом году разместится одно из главных новогодних украшений города – огромная елочная игрушка-шар", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что высота декорации составляет 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес шара равен примерно 35 тоннам. Он сделан из 176 тысяч светодиодов.
Закончить работы по установке конструкции планируется в ближайшие дни.
В пресс-службе сообщили, что всего на Поклонной горе и на Кутузовском проспекте поставят больше 60 праздничных световых конструкций. Так, кроме 25-метровой ели, здесь появятся объемные танцующие фигуры, световые деревья и звезды.
"У Триумфальной арки горожан встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки – Деда Мороза и Снегурочки", – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на данный момент в Москве монтируются крупные декоративные конструкции в разных районах столицы, в том числе световые тоннели и арки в центральной части города. В общей сложности в столице установят свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций.
Жителям столицы рассказали, куда идти за новогодними селфи
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: