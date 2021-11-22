Огромный елочный шар появится на Поклонной горе в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице на Поклонной горе завершается установка огромного елочного шара. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Традиционно на Кутузовском проспекте в этом году разместится одно из главных новогодних украшений города – огромная елочная игрушка-шар", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что высота декорации составляет 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес шара равен примерно 35 тоннам. Он сделан из 176 тысяч светодиодов.

Закончить работы по установке конструкции планируется в ближайшие дни.

В пресс-службе сообщили, что всего на Поклонной горе и на Кутузовском проспекте поставят больше 60 праздничных световых конструкций. Так, кроме 25-метровой ели, здесь появятся объемные танцующие фигуры, световые деревья и звезды.

"У Триумфальной арки горожан встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки – Деда Мороза и Снегурочки", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Москве монтируются крупные декоративные конструкции в разных районах столицы, в том числе световые тоннели и арки в центральной части города. В общей сложности в столице установят свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций.

