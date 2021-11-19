В театральном Центре им. Всеволода Мейерхольда покажут спектакль "Почти серьезно"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В театральном Центре имени Всеволода Мейерхольда 29 ноября состоится спектакль "Почти серьезно". Театрально-цирковое представление приурочено к 100-летнему юбилею со дня рождения советского и российского артиста цирка и кино Юрия Никулина. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Подготовкой концерта-посвящения занимается независимая театрально-цирковая компания "Антикварный цирк". Участие в спектакле примут выпускники кафедры режиссуры цирка ГИТИСа и актеры театра Инна Сухарецкая, Ирина Теплухова и Дмитрий Высоцкий.

Руководит проектом худрук "Антикварного цирка", доцент ГИТИСа Елена Польди. Драматургом спектакля назначен Егор Зайцев. Инсценировку для спектакля "Почти серьезно" он подготовил на основе одноименных мемуаров Юрия Никулина. В представление также вошли воспоминания артистов цирка и коллег по кино, работавших с Никулиным.

Композитором, аранжировщиком и руководителем музыкальной группы, занимавшейся музыкальным оформлением спектакля, выступил Андрей Поляков. По его замыслу, известные музыкальные композиции прозвучат в совершенно новых и неожиданных аранжировках.

"Данный проект стал результатом лаборатории, инициированной продюсером независимой театрально-цирковой компании "Антикварный цирк" Гульнарой Гибадуллиной. Выпускникам кафедры режиссуры цирка ГИТИСа было предложено самостоятельно выбрать любую главу из книги "Почти серьезно" и поработать над ней, используя различные средства выразительности: вербальные, визуальные, пластические. Таким образом, через беседы с артистами цирка и кино, журналистами и внуками выдающегося артиста они смогли вспомнить и пересказать историю пути знаковой фигуры отечественной культуры в формате нового цирка", – рассказала руководитель проекта Елена Польди.

Отмечается, что вход на спектакль свободный, по предварительной регистрации. Для посещения мероприятия необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

13 ноября Театру Вахтангова исполнилось 100 лет. По этому случаю президент России подписал Указ "О праздновании 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова", а в самом театре объявили "День тишины". В этот день поклонники творчества его коллектива и все желающие могли свободно попасть в здание, прогуляться по нему, а также посетить музейные экспозиции.

