В Москве начался набор волонтеров на акцию "Бессмертный полк"

В Москве начали набор волонтеров на акцию "Бессмертный полк". В этом году все вернется к обычному формату.

В столице "Бессмертный полк" традиционно пройдет 9 мая по Тверской, Охотному ряду, Манежной и Красной площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.