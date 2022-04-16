У Храма Христа Спасителя образовалась очередь

У Храма Христа Спасителя выстроилась очередь. Там пройдет служба в честь Вербного Воскресенья.

В этот день освящают ветки вербы и этой традиции следуют многие верующие. В связи с тем, что начинаются праздничные предпасхальные службы и также люди в эти дни посещают кладбища, на предстоящей неделе в городе будут перекрывать некоторые улицы.

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