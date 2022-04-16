В Дагестане сняли на видео замороженную траву

Жители Дагестана сняли на видео замороженную траву.

"Ледяное царство" образовалось из-за того, что на фоне минусовой температуры в них пошли трещины. Вылилось много воды, и вся жидкость застыла на деревьях и растениях. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.