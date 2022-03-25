Соревнования радиоуправляемых автомобилей пройдут на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 55-м павильоне ВДНХ пройдет региональный этап чемпионата "Первый элемент" по радиоуправляемым автомобилям на топливном элементе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что мероприятие пройдет 27 марта с 11:00 до 18:00, посетить можно бесплатно без регистрации.

В соревнованиях будут участвовать 25 команд. В состав каждой из них входят два пилота, механик, инженер и дизайнер. Они прошли двухмесячную подготовку: изучили принцип работы водородного топливного элемента, разработали стратегию использования гибридной системы, сконструировали автомобиль и отработали навыки его вождения на специальной трассе.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ открылась выставка "Найти Бэнкси", где показаны копии работ загадочного и популярного уличного художника мира. В рамках экспозиции представлены более 150 работ по мотивам произведений британского автора, аутентичные копии его картин и скульптур.

Отмечается, что все экспонаты и инсталляции сопровождаются описанием, благодаря которому гости смогут более подробно изучить творчество художника и его восприятие окружающей среды.

