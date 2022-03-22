На ВДНХ состоится концерт российской рок-группы Total

Фото: пресс-служба креативного агентства Red Events

25 марта в оранжерее павильона "Азербайджан" на ВДНХ пройдет праздничный концерт российской рок-группы Total. Начало запланировано на 20:00.

Музыканты из Total – участники легендарных российских фестивалей "Нашествие", Maxidrom и "Мегахаус". Первый альбом группы сводили звукорежиссеры Rammstein, а первое выступление состоялось в "Олимпийском" на разогреве у Мэрилина Мэнсона. В числе хитов проекта – "Бьет по глазам", "Шива", "Уходим на закат", "Камасутра".

Вокалистка музыкального коллектива Марина Черкунова с одинаково мощной отдачей работает на площадках любой вместимости – как на стотысячном open-air, так и в небольшом городском клубе.

Адрес площадки: Москва, проспект Мира, дом 119, строение 14, (пав."Азербайджан", вход с противоположной стороны от центрального входа в здание).



Приобрести билеты можно на сайте агентства Red Events. Стоимость – от 1 800 рублей.