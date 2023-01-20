Боррель напомнил о российских победах и призвал вооружать Украину

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напомнил о военных победах России и вместе с тем призвал вооружать Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель выступил на вручении премии форума "Новая экономика" в Мадриде. Он заявил, что "было бы абсурдно" судить о военном проигрыше России или некомпетентности ее военных. Именно поэтому важно передавать вооружение Украине.

"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером", – напомнил дипломат.

Он напомнил, что Евросоюз не является одной из сторон действующего с 2014 года конфликта. Боррель также добавил, что ЕС до последнего стремился избежать прямого столкновения, предпочитая вместо этого путь переговоров.

Ранее глава дипломатии Евросоюза заявил о готовности ряда стран ЕС поддержать Украину поставками тяжелых танков и боевого оружия.

Боррель заявил, что ЕС истощил свои запасы из-за оружия для Украины

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