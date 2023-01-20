Боррель сообщил о готовности ряда стран ЕС предоставить танки и оружие Украине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности ряда стран ЕС поддержать Украину поставками тяжелых танков и боевого оружия. Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что Украине нужны боевое вооружение и тяжелые танки, о которых она просила, и некоторые европейские страны готовы это предоставить", – заявил он.

Ранее о готовности предоставить очередной пакет военной помощи Украине заявили США. Пакет насчитывает 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронемашин Stryker, 590 противотанковых ракет, более 100 тысяч артиллерийских снарядов и более 3 миллионов патронов. Стоимость военного пакета оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

При этом Германия не спешит передавать Украине танки Leopard 2. На Всемирном экономическом форуме в Давосе канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналистов о причинах долгого отсутствия решения по поставкам, заявил, что Германия ведет обсуждение вопроса с союзниками.

Позже вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек объяснил нежелание страны отправлять танки Leopard 2 на Украину историческим прошлым страны. Однако подобное заявление не поддерживают и считают нелогичным в США.



США объяснили отказ в передаче танков Украине дорогим обслуживанием

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