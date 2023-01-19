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19 января, 22:43

Политика

Боррель назвал неуместными слова Лаврова о "русском вопросе"

Фото: ТАСС/АР/Virginia Mayo

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова о попытке Запада решить "русский вопрос". Об этом сообщает РИА Новости.

"Не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине для защиты ее территории и народа от несправедливой агрессии", – заявил дипломат.

Высказывание Лаврова Боррель назвал "совершенно неуместным".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийская политика Запада направлена на "окончательное решение "русского вопроса" и сравнил подобные действия со стремлением Гитлера "окончательно решить "еврейский вопрос".

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