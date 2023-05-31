Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Детей вывезут из белгородских Шебекинского и Грайворонского округов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж", – написал он.

Гладков сообщил, что ситуация с обстрелами со стороны ВСУ ухудшается. По его словам, по Шебекино ночью 31 мая был нанесен массированный удар.

Губернатор уточнил, что никто не погиб, однако пострадали четыре человека. Он заявил, что снарядами РСЗО "Град" были повреждены несколько домовладений, а также школа и административные здания.

Кроме того, полностью сгорел один магазин и были повреждены 12 автомобилей. Он подчеркнул, что восстановительные работы начнутся уже сегодня.

До этого стало известно, что Гладков сам попал под обстрел при въезде в город Шебекино. По его словам, начавшиеся обстрелы не позволили ему покинуть машину, а снаряды взрывались на соседней улице от него.

Ночью 31 мая также сообщалось, что четыре человека погибли в результате обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР, еще шестнадцать человек получили ранения.