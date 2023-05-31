В ЛНР 4 человека погибли, 16 ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре человека погибли в результате обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в ЛНР, еще шестнадцать человек получили ранения. Об этом сообщает в телеграм-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В ночь на 31 мая 2023 г. вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты (Перевальский район, ЛНР)", – указано в сообщении.

Согласно предварительным данным, из-за обстрела погибли четыре строителя, ранения получили 16 человек.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном обстреле 31 мая со стороны ВСУ приграничного города Шебекино. Он заявил об одной пострадавшей.

До этого стало известно, что 27 мая в Белгородской области за сутки зафиксировали около 250 прилетов со стороны ВСУ. В результате атак со стороны Украины пострадали два человека.

