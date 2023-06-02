Глава Крыма заявил, что республика примет на отдых до тысячи детей из Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Крым разместит в детских пансионатах и лагерях отдыха до тысячи детей из Белгородской области, и готов принять еще в случае необходимости. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что договорился с рядом регионов о том, чтобы те приняли детей с обстреливаемых Украиной территорий.

"Я с Вячеславом Владимировичем Гладковым говорил на следующий день после того, как там диверсионная группа побывала. Предложил свою помощь… До тысячи детей Крым заберет, помощь Белгородской области, братскому региону – окажем", – заявил он в видеообращении.

Аксенов отметил, что в случае нужды, в республике готовы принять еще детей из Белгородской области, данный вопрос будет обсуждаться с федеральными властями.

Ранее Гладков сообщил, что на фоне участившихся обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ, из Шебекинского и Грайворонского округов будут вывезены дети. Первые 300 детей отправили в Воронеж 31 мая.

1 июня ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО "Град", в результате чего в здании общежития произошел пожар. По словам Гладкова, в городе пропало электричество, а разрушения после атаки получило в том числе здание администрации.

