"Ночью был кошмар": что происходит в белгородском Шебекине после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины в ночь на 1 июня вели обстрел Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Жертв среди населения нет, девять человек получили ранения. Местные жители перебираются в пункты временного размещения в Белгороде и других регионах. Подробнее – в материале Москвы 24.

Бьют как в последний раз

Только за ночь с 31 мая на 1 июня ВСУ трижды обстреливали Шебекино из реактивной системы залпового огня "Град" – в районе 00:00, а также в 03:40 и в 05:15, уточнил глава региона Вячеслав Гладков. Девять человек пострадали, у них контузии и осколочные ранения, один мужчина лишился руки. В городе также пропал свет.

Один из снарядов попал прямо в частный жилой дом, после чего он загорелся. Во многих квартирах повреждены окна и балконы, где-то пробиты стены. Также от прямого попадания загорелось общежитие. Всего пострадали 16 жилых домов, 3 административных здания и 19 машин.

Кроме того, появлялись сообщения о погибших и пострадавших при обстреле автобуса, однако в действительности людей в нем не было, уточнил Гладков.

Днем ранее, 31 мая, ВСУ повредили примерно 40 многоквартирных и 29 частных домов, а также 72 автомобиля, отметил глава администрации Шебекинского округа Владимир Жданов. Такие цифры он назвал "сумасшедшими".

Помимо этого, примерно в 03:00 1 июня в Шебекинe попытались прорваться две украинские мотопехотные роты при поддержке танков. Они совершили три атаки – все из них были отражены российскими военными. Как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены более 30 террористов, четыре бронемашины, РСЗО "Град" и пикап.

В Сети начали распространять фейки о точках сбора для срочной эвакуации, но губернатор эту информацию опроверг. По его словам, собирать много людей в одном месте сейчас небезопасно.

Гладков уточнил, что 1 июня 200 человек будут перевезены в Пензу, еще 600 спустя пару дней разместят в Калуге и Ярославле. Принять жителей округа готовы и другие регионы, рассказал Гладков.

Кроме того, в столице области на базе "Белгород-Арены" открылся пункт временного размещения, здесь смогут разместиться более трех тысяч человек. Всего в городе появилось шесть таких точек, сообщил глава администрации Белгорода Валентин Демидов (ранее один из пунктов тоже попал под обстрел, есть погибшие и пострадавшие).

Также власти сообщили, что школьники из Шебекинского округа не будут сдавать экзамены. Для них создадут механизм, с помощью которого дети смогут поступить в вузы без результатов ЕГЭ.

При этом ВСУ атакует не только Шебекино. В Валуйском городском округе снаряды били ночью по поселку Новопетровка. Пострадали два преподавателя сельской школы: у мужчины и женщины осколочные ранения. Их госпитализировали и оказали всю необходимую помощь. Повреждены фасады зданий школы и медпункта, а также несколько домов, сказал Гладков.

Владимир Путин регулярно получает доклады от Минобороны, погранслужбы, ФСБ и властей Белгородской области по ситуации в Шебекине, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле обеспокоены сложившейся ситуацией в регионе.

В свою очередь, замгубернатора области Константин Полежаев отметил, что аварийные бригады уже готовы приступить к восстановлению поврежденных объектов энергетики и домов в Шебекино: работы начнутся, как только это станет возможно.

"Я спрятался в ванной"

Один из жителей Шебекина рассказал, что изначально обстрел начался с двух взрывов. После этого они не прекращались уже до утра, сообщает газета "Известия".





житель города Шебекино – об обстрелах ВСУ В дом попало, милиция горит, все горит. Осколки валяются мелкие по дороге.

Еще один житель подтвердил, что ВСУ постоянно атаковали город.

"Ночью был кошмар, стреляли сильно. Мы сейчас уже, слава богу, покинули Шебекино, но мой отец пока не может уехать из города", – рассказал очевидец.

Другой житель города, Александр, в беседе с РБК признался, что очень переживает за свою жизнь.

"В данный момент тихо. До этого с трех часов ночи до 08:30 – постоянные взрывы. То где-то далеко, то рядом, страшно очень. Я спрятался в ванной, к окну боюсь подходить", – поделился он.

Другая очевидица рассказала РИА Новости, как покидала Шебекино под обстрелом. По ее словам, в этот момент по мирному населению били украинские танки.





жительница города Шебекино – об обстрелах ВСУ Я такого ужаса не видела никогда. И просто идет обстрел из танков – как нам потом сказали, что из танков… Непонятно, куда летит и что летит.

Женщина уезжала вместе со своим знакомым. По дороге она отчетливо слышала звуки пролетающих снарядов и взрывы. Кроме того, она стала свидетелем того, как начался пожар в здании общежития.

По словам жительницы, местные стараются помогать друг другу при эвакуации. К примеру, она увидела, как на автозаправке сотрудница заправила в долг полный бак водителю, у которого не оказалось с собой денег, рассказала женщина.

