Путин постоянно получает доклады в связи с ситуацией в Шебекине – Песков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Владимир Путин постоянно получает доклады от Минобороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС и от белгородских властей в связи с ситуацией в Шебекине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, главу государства информируют о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением.

В ночь на 1 июня ВСУ начали обстрел города Шебекино Белгородской области. В результате восемь человек пострадали. Обстановка в районе сейчас сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. При этом никакого прорыва нет. На месте работают Вооруженные силы России.

В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что регион планируют покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

Гладков также рассказал, что в регионе подключили дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Так, попросить о помощи в выезде можно по многоканальному номеру 122. Жителей Белгородской области призвали сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.