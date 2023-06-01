Белгородский оперштаб опроверг прорыв ВСУ в районе Шебекино

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в ночь на 1 июня в регионе. Об этом говорится в телеграм-канале штаба.

"Ряд телеграм-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка в районе Шебекино сейчас сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. При этом никакого прорыва нет. На месте работают Вооруженные силы России.

Жителей Белгородской области призвали сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что количество получивших травмы в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ увеличилось до пяти. Троих человек госпитализировали. Одной женщине была оказана поддержка на месте.

Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что сейчас поступили сообщения о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Скорая помощь доставляет его в больницу.

До этого глава региона рассказал, что ВСУ осуществляли атаку ночью на протяжении часа. Одному из пострадавших, мужчине, ампутировали руку, он пребывает в тяжелом состоянии.