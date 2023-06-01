Число пострадавших после обстрела города Шебекино Белгородской области выросло до пяти

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество получивших травмы в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ увеличилось до пяти. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста", – написал губернатор.

По его словам, троих человек госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Одной женщине была оказана поддержка на месте. Гладков добавил, что сейчас поступили сообщения о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Скорая помощь доставляет его в больницу.

Ранее Гладков сообщал о двух пострадавших после обстрела города Шебекино со стороны украинской армии. Глава региона рассказал, что ВСУ осуществляли атаку ночью на протяжении часа. Одному из пострадавших, мужчине, ампутировали руку, он пребывает в тяжелом состоянии.