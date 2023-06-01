ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области из "Градов" – губернатор

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино снарядами "Града", в результате чего в здании общежития произошел пожар. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, – он пустой", – поделился глава региона.

По словам Гладкова, в городе сейчас нет света. После атаки разрушения получило в том числе здание администрации.

Позже глава региона добавил, что прибывающих жителей Шебекина организованно отправляют в свободные ПВР, где их регистрируют и обеспечивают всем необходимым.

"Тем жителям, которые самостоятельно разместились у родственников и знакомых, регистрация сегодня в ПВР не требуется. Вы сможете это сделать в течение суток. Прямо сейчас это делать не обязательно", – уточнил Гладков.

В ночь на 1 июня ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области. В результате обстрела восемь человек пострадали. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация.

Гладков заявил, что в этой связи регион планируют покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

Глава региона также добавил, что в Белгородской области подключили дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Попросить о помощи можно по многоканальному номеру 122.

Вместе с этим Гладков опроверг информацию, что в Шебекинском округе происходит экстренная эвакуация. По его словам, сейчас массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно.