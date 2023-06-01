Два человека пострадали после обстрела ВСУ села Новопетровка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа под Белгородом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации Гладкова, от обстрела пострадали два преподавателя сельской школы. Мужчина получил осколочные ранения правого предплечья, а женщина – осколочные ранения рук. Они госпитализированы, медики оказывают им помощь.

Губернатор отметил, что осколки снарядов выбили стекла и повредили фасады школы, медпункта и нескольких домов. Подомовой обход продолжается.

Ранее восемь человек получили травмы в результате обстрела со стороны ВСУ Шебекинского округа в Белгородской области. Гладков заявил, что администрация районов и городов сейчас осуществляет вывоз местного населения.

До этого губернатор рассказал, что в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ из белгородских Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первые 300 ребят уже приехали в Воронеж.