ЛДПР предложила признать срочников в Белгородской области участниками боевых действий

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Партия ЛДПР предложила признать срочников, которые участвовали в столкновениях в Белгородской области, участниками боевых действий. Об этом лидер фракции и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий написал в своем телеграм-канале.

В сообщении он отметил, что ЛДПР начала проработку правового механизма и обратилась к министерству обороны, так как, по мнению Слуцкого, по этому необходимы совместные действия.

"Чтобы срочники, бившие врага в Белгородской области, были признаны участниками боевых действий и получили все причитающиеся по закону выплаты", – заявил Слуцкий.

Политик добавил, что срочники, оборонявшие Белгородскую область, показали себя героями и заслуживают высоких наград.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Новой Таволжанке идет бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Ранее Гладков сообщил о последствиях обстрелов региона со стороны украинской армии 3 июня.

Наибольшее число снарядов 3 июня было выпущено по Шебекинскому городскому округу. Там зафиксировали 519 ударов боеприпасами. Пострадали жительницы Новой Таволжанки и Безлюдовки. Еще двое человек из населенных пунктов получили ранения и были госпитализированы.

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