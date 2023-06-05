В Бельгии расследуют использование оружия страны украинской ДРГ под Белгородом

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Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования оружия страны при обстрелах украинскими диверсантами Белгородской области.

"Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию", – сказал он в эфире телеканала RTBF.

Политик подчеркнул, что при эксплуатации оружия Украине следует соблюдать четкие установленные правила. Вооружения были переданы стране только для использования в оборонительных целях на украинской территории.

При этом на вопрос о том, какие меры будут приняты, если выяснится, что ВСУ использовали в Белгородской области оружие Бельгии, де Кроо не ответил, сославшись на необходимость установить факты.

Украинская ДРГ проникла на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и ФСБ.

В Минобороны заявили, что бойцы РФ ликвидировали свыше 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ. Там заявили, что причиной нападения ВСУ на Белгород стало их поражение в Артемовске.

Позже зарубежные СМИ сообщали, что при обстрелах Белгородской области в конце мая украинские диверсанты использовали оружие США, Польши, Чехии и Бельгии. По информации издания, для нападения на область военные использовали бельгийские и чешские винтовки и другое вооружение иностранного производства.



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