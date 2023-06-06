Послу Бельгии в РФ заявили протест после атаки украинских ДРГ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Послу Бельгии Марку Михильсену был заявлен протест из-за применения оружия бельгийского производства украинскими диверсионно-разведывательными группировками (ДРГ) во время их вылазок в Белгородскую область. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел.

Отмечается, что Михельсен был вызван в МИД РФ.

"Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также их неконтролируемого расползания и попадания в руки террористических формирований", – указано в сообщении.

Ведомство призывает Брюссель обратить внимание на свидетельства поддержки киевским режимом ДРГ, целями которых становятся мирное население и объекты гражданской инфраструктуры РФ.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования оружия страны при обстрелах украинскими ДРГ Белгородской области.

Он подчеркнул, что при эксплуатации оружия Украине следует соблюдать четкие установленные правила. Вооружения были переданы стране только для использования в оборонительных целях на украинской территории.

Члены украинской ДРГ атаковали территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион были привлечены силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

По информации местных властей, в результате происшествия погибли двое человек.

Вооруженным силам РФ удалось выдавить членов группировки и ликвидировать более 70 человек, заявили в Минобороны РФ.



Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна – МО РФ