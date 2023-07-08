Байден заявил, что приглашать Украину в НАТО пока преждевременно

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что считает преждевременным принятие Украины в состав Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По словам американского лидера, приглашение Украины в НАТО до завершения действующего конфликта повлечет за собой непосредственное вступление Альянса в столкновение с Россией.

Вместе с тем Байден подтвердил неизменность политики открытых дверей НАТО, а также пообещал помочь Украине в дальнейшем подготовиться к участию в Альянсе.

Ранее в Белом доме заявили, что украинская сторона на сегодняшний момент не отвечает требованиям для вступления в Североатлантический альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите Альянса, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе, страны, входящие в состав НАТО, утвердят многолетний пакет поддержки Украины и обсудят перспективы ее членства в организации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может не получить приглашение в состав Североатлантического альянса из-за боязни некоторых государств перед Россией.