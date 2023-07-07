Зеленский заявил, что Украину могут не пригласить в НАТО из-за страха перед РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может не получить приглашение в состав Североатлантического альянса из-за боязни некоторых стран перед Россией. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, пишет РИА Новости.

Зеленский также заявил, что во время переговоров с Павелом обсудил вопросы усиления обороны Украины и взаимодействие двух стран на всех уровнях.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что есть все основания для приглашения Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11–12 июля, и ожидает четкого сигнала в этом контексте.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса в условиях конфликта на ее территории.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что главным условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО является победа Украины в конфликте с Россией.