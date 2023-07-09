08:59Политика
ФРГ выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе – СМИ
Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza
Германия намерена настаивать на переносе вступления Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в организации.
"Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство... Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, чтобы по существу заблокировать членство", – сообщил собеседник издания.
По словам источника, немецкие власти не хотят допустить того, чтобы "Владимир Путин потенциально тестировал пятую статью", согласно которой страна-участница НАТО, подвергшаяся нападению, может потребовать от союзников помощи.
В ходе саммита в Вильнюсе, уверен собеседник издания, Берлин будет придерживаться курса на предоставление Киеву гарантий безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вступления страны в НАТО на саммите есть все сигналы. Позже украинский лидер высказал мнение, что некоторые страны могут проголосовать против инициативы из-за "страха перед Россией".
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