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08:59

Политика

ФРГ выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе – СМИ

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Германия намерена настаивать на переносе вступления Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в организации.

"Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство... Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, чтобы по существу заблокировать членство", – сообщил собеседник издания.

По словам источника, немецкие власти не хотят допустить того, чтобы "Владимир Путин потенциально тестировал пятую статью", согласно которой страна-участница НАТО, подвергшаяся нападению, может потребовать от союзников помощи.

В ходе саммита в Вильнюсе, уверен собеседник издания, Берлин будет придерживаться курса на предоставление Киеву гарантий безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вступления страны в НАТО на саммите есть все сигналы. Позже украинский лидер высказал мнение, что некоторые страны могут проголосовать против инициативы из-за "страха перед Россией".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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