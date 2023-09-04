04 сентября, 17:05Политика
Путин указал на рост доли нацвалют во взаиморасчетах России и Турции
Фото: depositphotos/yulan
В отношениях России и Турции растет доля взаиморасчетов в национальных валютах. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах", – сказал в ходе пресс-конференции президент РФ, отметив, что роль доллара и евро в двусторонней торговле постепенно падает.
4 сентября Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером. Встреча лидеров двух стран продлилась в общей сложности три часа.
Сначала политики провели беседу в расширенном формате с участием делегаций. Она продлилась около 1,5 часа. После этого Путин и Эрдоган посетили рабочий обед, а затем продолжили встречу в узком составе.
Президент Турции прибыл в Сочи для переговоров с главой РФ – СМИ
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