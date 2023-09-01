01 сентября, 11:21Политика
Лавров заявил о начале работы по организации безвозмездных поставок зерна из РФ в Африку
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Практическая работа по безвозмездным поставкам российского зерна шести африканским странам уже началась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает пресс-служба министерства.
Он отметил, что в каждое государство планируется поставить до 50 тысяч тонн зерна.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшие четыре месяца Россия готова бесплатно осуществить поставки зерна в некоторые страны Африки – Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее.
Между тем, добавил президент, за год действия черноморской зерновой инициативы с Украины было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, однако более 70% из них отправили в страны с высокими доходами, прежде всего в Евросоюз.
При этом на долю Эфиопии, Судана, Сомали и других африканских стран пришлось менее 3% от общего объема экспорта, или менее одного миллиона тонн.
Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год
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