Лавров заявил о начале работы по организации безвозмездных поставок зерна из РФ в Африку

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Практическая работа по безвозмездным поставкам российского зерна шести африканским странам уже началась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает пресс-служба министерства.

Он отметил, что в каждое государство планируется поставить до 50 тысяч тонн зерна.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшие четыре месяца Россия готова бесплатно осуществить поставки зерна в некоторые страны Африки – Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее.

Между тем, добавил президент, за год действия черноморской зерновой инициативы с Украины было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, однако более 70% из них отправили в страны с высокими доходами, прежде всего в Евросоюз.

При этом на долю Эфиопии, Судана, Сомали и других африканских стран пришлось менее 3% от общего объема экспорта, или менее одного миллиона тонн.

Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год