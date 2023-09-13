Политолог обвинил США в использовании конфликтов в ЕС для управления организацией

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Американская сторона пользуется конфликтами в Евросоюзе для управления организацией. Об этом политолог Максим Жаров сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, между Польшей и Германией существует давний конфликт, как и у ряда других государств объединения.

"Эти конфликты есть и будут, ими пользуются американцы для внешнего управления ЕС. Раскол есть, но Евросоюз находится под контролем Америки", – отметил политолог.

Ранее профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский заявил, что Киев, Берлин и Вашингтон планируют сменить нынешнее правое польское правительство. Эксперт считает, что Германия намерена на предстоящих выборах убрать фракцию "Право и справедливость", чтобы наладить отношения с российской стороной.

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