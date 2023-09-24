Экс-глава ЕК заявил, что интеграция Украины в ЕС потребует вызывающих разногласия реформ

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Евросоюзу придется начать вызывающие разногласия реформы для интеграции Украины в сообщество. Об этом бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу рассказал в интервью изданию Financial Times.

По его словам, ЕС будет вынужден фундаментально изменить институциональный баланс. Рост количества членов в сообществе станет причиной неизбежных проблем в принятии решений в таких областях, как внешняя политика или бюджетные вопросы, где необходимо единогласие.

Чтобы не прибегать к радикальным мерам, блок должен сосредоточиться на завершении оформления банковского союза, создании Союза рынков капитала, достижении прогресса в геополитических вопросах, отметил Баррозу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о старте подготовки к расширению Европейского союза. Сейчас необходимо начать анализ действующих в сообществе документов и институтов, чтобы адаптировать их перед расширением ЕС, уточнила она. Поэтому блок готов внести коррективы в свои конвенции и договоры.

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