Фицо заявил, что обращение Зеленского в Европейском совете встретили без интереса

Фото: ТАСС/AP/Kay Nietfeld

Обращение президента Украины Владимира Зеленского было встречено участниками заседания Европейского совета без интереса. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Я ничуть не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета встретили без интереса, времена меняются, еще недавно его везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах, как это было в США", – приводит его слова РИА Новости.

Фицо отметил, что во время обсуждений Европейского совета по Украине чувствовалась "ужасная усталость".

По его мнению, ЕС в вопросе украинского конфликта копирует политику США и просто продолжает направлять Киеву деньги и оружие вместо того, чтобы предлагать мирный план. Премьер отмечает, что у Евросоюза нет собственной внешней политики, из-за чего блок продолжает стратегию поставок на Украину, лишь бы его оставили в покое.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье отмечалось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой.

До этого СМИ сообщали о том, что группа американских сенаторов-республиканцев предложила проект, который предполагает "передачу миллиардов" Израилю. По информации журналистов, инициатива позволит выделять помощь израильской стороне, но не спонсировать Киев.

Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ