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Глава МИД Германии Анналена Бербок не берет во внимание тот факт, что не все члены Евросоюза хотят видеть Украину в составе своего сообщества. Таким мнением российский сенатор Алексей Пушков поделился в своем телеграм-канале.

"И, конечно, вступление такой страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок", – поделился Пушков,

Уверенный тон Бербок говорит о том, что в ЕС существует "мощное крыло", которое из идейного фанатизма и по политическим причинам "будет пытаться протащить Украину в ЕС", добавил сенатор.

Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что программа макрофинансовой помощи Евросоюза Украине является безумием. Он напомнил, что, согласно этой программе, Киев будет ежемесячно получать от ЕС по 1,5 миллиарда евро.

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