Путин заявил, что псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине

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Жителям новых регионов России, когда территории входили в состав Украины, "промывали мозги псевдоисторией". Об этом заявил Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

"Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями",– цитирует его ТАСС.

Однако, заявил глава государства, очень важно, чтобы люди на основе истинных и серьезных исследований имели представление о России.

Ранее Путин заявил, что название "новые регионы" не совсем соответствует историческому положению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, они издавна входили в состав российского государства.

