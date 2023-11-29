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29 ноября, 21:56

Политика

Путин заявил, что псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине

Фото: kremlin.ru

Жителям новых регионов России, когда территории входили в состав Украины, "промывали мозги псевдоисторией". Об этом заявил Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

"Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями",– цитирует его ТАСС.

Однако, заявил глава государства, очень важно, чтобы люди на основе истинных и серьезных исследований имели представление о России.

Ранее Путин заявил, что название "новые регионы" не совсем соответствует историческому положению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, они издавна входили в состав российского государства.

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